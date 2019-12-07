Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Дональд Трамп. Фото AP Photo
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирный банк должен перестать выдавать Китаю кредиты. Об этом сообщает ТАСС.
"Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? У Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Это следует прекратить", - написал американский президент в Twitter.
На днях министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox News, что Дональд Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.
Китай и США уже более года находятся в состоянии торговой войны, периодически вводя и повышая взаимные торговые пошлины.-0-