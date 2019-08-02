Трамп продлил срок наступления потолка госдолга

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о продлении на два года срока наступления потолка государственного долга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Инициатива, которая позволяет правительству неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года, была 1 августа одобрена Сенатом Конгресса США, ее поддержали 67 сенаторов, против высказались 28. Ранее инициативу одобрила Палата представителей. После подписания Трампом законопроект считается вступившим в силу.

Ранее министр финансов Стивен Мнучин попросил законодателей поднять потолок государственного долга страны до начала летних каникул. В противном случае федеральное правительство не смогло бы своевременно выполнять свои денежные обязательства и платить по долгам. Палата представителей ушла на летние каникулы в конце прошлой недели, а Сенат уйдет в конце нынешней. Обе палаты возобновляют свою деятельность со второй недели сентября.

В опубликованном ранее аналитическом докладе вашингтонского Центра двухпартийной политики, придерживающегося центристских взглядов, содержится прогноз, согласно которому Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре этого года из-за меньших, чем ожидалось, налоговых поступлений. Авторы документа подчеркивают, что администрация США должна в ближайшее время активизировать переговоры с Конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

На данный момент госдолг США составляет около $22 трлн. Как сообщил в начале января телеканал CNN, проанализировавший данные Минфина, за два года президентства Трампа (с 20 января 2017 года) госдолг увеличился более чем на $2 трлн.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, в 2023 году госдолг США вырастет до 117% ВВП.

В 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть более шести месяцев, чтобы подняться с $20 трлн до $21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.-0-