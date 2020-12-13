Трамп продолжит оспаривать итоги выборов президента США

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не откажется от судебных исков по нарушениям в отдельных штатах на президентских выборах, его команда пытается ускорить рассмотрение этих дел. Об этом он рассказал сегодня в интервью телеканалу Fox News, сообщает ТАСС.

"Мы продолжаем и продвигаемся с рядом дел по отдельным штатам. Будем ускорять их рассмотрение, как только можем, у нас в распоряжении очень мало времени", - сказал Дональд Трамп.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно журналистским оценкам, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок республиканец Дональд Трамп не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.-0-