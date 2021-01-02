Трамп раскритиковал сенат за решение по оборонному бюджету на 2021 год

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подверг критике контролируемый республиканцами Сенат Конгресса США, который преодолел его вето на оборонный бюджет 2021 финансового года, сообщает ТАСС.

В частности, американский лидер обратил внимание, что сенаторы упустили возможность избавиться от раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Также Трамп подверг критике сенат в связи с тем, что тот не стал принимать утвержденный Палатой представителей Конгресса законопроект об увеличении регулярных прямых выплат гражданам в рамках мер стимулирования национальной экономики в условиях пандемии с $600 до $2 тыс. По его словам, разоренные коронавирусом люди отчаянно нуждаются в этих деньгах.

Выплаты в размере $600 были предусмотрены подписанным 27 декабря Трампом проектом бюджета на 2021 финансовый год общим объемом до $2,3 трлн, который включает пакет мер стимулирования экономики в связи с пандемией на сумму почти $900 млрд. Тем не менее американский лидер настаивал на том, чтобы конгресс уже после подписания им документа отдельно рассмотрел вопрос об увеличении прямых выплат гражданам до $2 тыс.

Трамп заблокировал проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год, одобренный обеими палатами конгресса, но конгрессмены смогли преодолеть его вето - документ поддержали более двух третей членов верхней палаты. Всего за время президентства Трамп накладывал вето на законопроекты девять раз, но этот случай стал первым, когда парламентарии преодолели его запрет.-0-