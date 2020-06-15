Трамп раскритиковал СМИ за замалчивание беспорядков в Сиэтле

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп выразил критику в адрес американских СМИ из-за замалчивания ситуации с протестами в Сиэтле (штат Вашингтон), сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение американского лидера в Twitter.

"Кто-нибудь заметил, как мало захват Сиэтла левыми радикалами обсуждается в СМИ, которые публикуют вымышленные новости? Это происходит во многом нарочно, потому что они знают, какое политическое значение имеют подобные слабость и некомпетентность. Мэру Сиэтла и губернатору штата Вашингтон должно быть стыдно", - написал Дональд Трамп. "Это легко исправить", - добавил он.

Ранее глава Белого дома не раз называл участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Он также критиковал мэра Сиэтла Дженни Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли за бездействие. Ранее в интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп замечал, что навести порядок в Сиэтле можно с привлечением Национальной гвардии США.

Демонстранты в Сиэтле ранее объявили, что считают один из центральных районов города "автономной зоной". Они разместили на дорогах палатки и заграждения. Для снижения напряженности местные власти решили вывести правоохранителей из полицейского участка. Участники протестов заняли это здание. Некоторые из них выступают за реформы в полиции города и прекращение ущемления прав темнокожих.-0-