Трамп разрешил открыть резервы США для стабилизации рынка нефти

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп дал разрешение при необходимости задействовать имеющиеся у страны в наличии стратегические резервы нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. О своем решении американской лидер написал в Twitter, сообщает ТАСС.

"С учетом атак на Саудовскую Аравию, которые могли повлиять на цены на нефть, я разрешил задействовать нефть из стратегического нефтяного резерва, если это будет необходимо, в объемах, которые будут установлены и которых должно быть достаточно для того, чтобы поддерживать нормальный уровень снабжения рынков", - заявил президент США.

Трамп добавил, что США ждут от Эр-Рияда соображений о том, кто стоял за атакой на Saudi Aramco, и будут действовать исходя из этого. "Нефтяной сектор Саудовской Аравии был атакован. Есть основания полагать, что мы знаем, кто в этом виновен, мы находимся в полной боеготовности, и все будет зависеть от подтверждения, но мы ждем, что скажет королевство относительно того, кто, по их мнению, стоял за атакой и как нам следует действовать дальше", - заявил он.

По данным источника газеты The Wall Street Journal, в правительстве Саудовской Аравии, власти этой страны рассчитывают, что национальной нефтяной компании Saudi Aramco удастся восстановить объемы нефтедобычи на треть к вечеру 16 сентября.

Сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала пикового значения в $71,95 за баррель. Последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в $71 22 мая 2019 года. Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI выросла на 11,23% - до $61,79 за баррель, свидетельствовали данные торгов. После скачка цена на нефть марки Brent вернулась к уровню в $67 за баррель.

Как сообщалось, на предприятии национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco ночью 14 сентября произошел пожар. Позже выяснилось, что два важных саудовских объектав в Абкайке и Хураисе, среди которых был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, в ночь на 14 сентября атаковали беспилотники. Из-за этого добыча нефти в королевстве сократилась примерно на 5,7 млн барелей в сутки, это около 50% от общей добычи нефти в стране. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, рассказавшие некоторые детали произошедшего. Но госсекретарь Майк Помпео вскоре после нападения заявил, что за этим нападением стоит Тегеран, а то, что дроны прилетели из Йемена, ничем не подтверждается. Позже глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Вашингтон во лжи в ответ на заявление главы госдепартамента, что Иран организовал нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.-0-