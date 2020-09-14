Трамп считает, что Байдену не хватит сообразительности для переговоров с РФ и КНР

14 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп считает, что его сопернику от демократов на предстоящих в ноябре выборах Джозефу Байдену не хватит сообразительности, чтобы вести переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом глава Белого дома заявил в воскресенье, выступая перед сторонниками в городе Хендерсон (штат Невада), сообщает ТАСС.

"Я имел возможность познакомиться с председателем КНР Си Цзиньпином, я имел возможность познакомиться с президентом России Владимиром Путиным. И, кстати говоря, ладить с ними - это хорошо", - отметил Трамп.

"Хотя хочу сказать вам, что с Китаем сейчас настоящая проблема из-за того, что они с нами сделали. Мы никогда не сможем это забыть. Мы заключили великолепное соглашение, но еще чернила не успели засохнуть, как из Китая пришла болезнь", - добавил при этом президент США. Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии коронавируса.

"Я имею дело со всеми этими людьми, и они очень сообразительные", - подчеркнул американский президент. "Мне жаль, но нам нужны очень сообразительные люди, и Джо не подходит на этот пост", - убежден глава Белого дома.

Трамп ранее неоднократно повторял, что считает правильным "поладить" с Москвой и Пекином. Несмотря на введенные антироссийские санкции, президент постоянно подчеркивает, что у США и России сложились "очень хорошие отношения".-0-