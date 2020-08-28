Трамп согласился снова баллотироваться в президенты США от республиканцев

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты США от Республиканской партии, сообщает ТАСС.

Выступая в Белом доме во время общенационального съезда республиканцев, Дональд Трамп поблагодарил однопартийцев за доверие и принял их предложение стать кандидатом на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах. "Несмотря на наше величие как страны, все, чего мы достигли, сейчас в опасности. Это самые важные выборы в истории нашей страны", - сказал американский лидер.

"Никогда прежде избиратели не сталкивались с более четким выбором между партиями - два видения, две философии, две повестки", - отметил он.

Дональд Трамп пообещал создать лучшую в мире систему противоракетной обороны и кибербезопасности, а также выиграть гонку за развитие сетей связи пятого поколения (5G). Кроме того, он также дал обещание не втягивать США в бессмысленные и дорогостоящие войны. По его словам, в случае победы на выборах будут вводиться пошлины против американских компаний, которые переносят производство за границу. Дональд Трамп заявил, что усилия его администрации будут направлены на сохранение рабочих мест в США.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Джозеф Байден будет кандидатом от демократов.-0-