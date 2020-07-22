Трамп сообщил, что в США сразу две вакцины выходят в июле на финальную стадию испытаний

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две потенциальные вакцины выходят на финальную стадию клинических испытаний в США в июле, а еще четыре - в последующие несколько недель. Об этом объявил на брифинге президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"В конечном счете наша цель - не просто справиться с пандемией, но положить ей конец. Мы хотим избавиться от нее как можно скорее, поэтому создание вакцины остается нашим приоритетом", - сказал Дональд Трамп.

По его словам, в США уже налажено массовое производство всех основных потенциальных вакцин, так что первая из них, которая будет одобрена, станет доступна немедленно. После этого к распределению вакцин должен будет подключиться Пентагон, который, как обещает американский лидер, сделает это в рекордные сроки.

Дональду Трампу был задан вопрос, готовы ли американские власти сотрудничать с Пекином и использовать китайскую вакцину, если она будет создана быстрее американской. "Мы готовы работать с кем угодно, кто поможет нам достичь хороших результатов", - ответил он.-0-