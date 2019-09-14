Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дональд Трамп сообщил, что Хамза бен Ладен - сын главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, уничтожен в результате спецоперации США. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении американского президента, сообщает ТАСС.
"Хамза бен Ладен, который занимал высокое положение в "Аль-Каиде" и был сыном бен Ладена, убит в результате контртеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана", - говорится в заявлении.-0-