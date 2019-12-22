Трамп сообщил о прорыве в торговых переговорах США и Китая

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки и Китай достигли прорыва в торговых переговорах, и первая часть сделки между странами будет заключена очень скоро. Об этом в своем выступлении перед студентами во Флориде заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Мы предприняли самые жесткие меры против Китая и в результате достигли прорыва по торговому соглашению, - сказал он. - (Документ. - Прим ТАСС) будет подписан очень скоро. Китай уже купил сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов". Трамп добавил, что 20 декабря уже говорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином.

Вашингтон и Пекин 13 декабря согласовали первую фазу торговой сделки. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил журналистам, что Трамп согласился на неопределенный срок отложить введение пошлин на импорт китайских товаров.

Лайтхайзер отметил, что соглашение будет подписано в начале января, скорее всего, торгпредами обеих стран, а не главами государств. По его словам, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на $200 млрд в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится.-0-