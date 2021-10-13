Трамп: США стали посмешищем для всего мира

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты после прихода к власти демократов стали объектом насмешек для всего мирового сообщества. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Наша страна - предмет насмешек по всему миру и определенно уже больше не является великой", - говорится в распространенном заявлении республиканца, в котором он также обещает вместе со сторонниками "сделать Америку вновь великой".

В качестве основных проблем Соединенных Штатов политик выделил текущее положение дел с мигрантами на южной границе, упадок военной мощи и высокий уровень заболеваемости коронавирусом.-0-