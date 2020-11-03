Трамп уступает Байдену 8 процентных пунктов перед основным днем голосования на президентских выборах

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент США Дональд Трамп, согласно опросам, уступает кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену в общенациональном масштабе примерно 8 процентных пунктов, сообщает ТАСС.

Согласно опросам, 74-летний Трамп уступает своему сопернику 77-летнему кандидату Байдену и отстает от него в так называемых колеблющихся штатах, которым отводится ключевая роль в президентской гонке. Опросы также показывают, что 53,4% американцев не одобряют деятельность Трампа на посту президента, а одобряют - лишь 45%.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут сегодня. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание: в 2016 году он победил кандидата от демократов Хиллари Клинтон.-0-