Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе США из ВОЗ

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс США получил уведомление от президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты официально выходят из Всемирной организации здравоохранения. Об этом на своей странице в Twitter написал американской сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), сообщает ТАСС.

"Конгресс получил уведомление, что президент Соединенных Штатов официально вывел страну из состава ВОЗ в разгар пандемии. Сказать, что ответ Дональда Трампа на COVID-19 является хаотичным и непоследовательным, - значит ничего не сказать. Это не защитит ни интересы США, ни жизни американцев - люди останутся больны, а Америка будет в одиночестве", - говорится в сообщении.

Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения со Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. При этом американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.-0-