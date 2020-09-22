Трамп в одностороннем порядке восстановил оружейное эмбарго против Ирана

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США в одностороннем порядке восстанавливают оружейное эмбарго в отношении Ирана, действовавшее до заключения "ядерной сделки" в 2015 году. Белый дом опубликовал соответствующий указ президента Дональда Трампа, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Документ предупреждает о блокировании активов в США всех физических или юридических лиц, которые способствуют поставке, продаже или передаче обычных вооружений Ирану или из Ирана. Также санкции будут касаться всех, кто обеспечивает техническую подготовку, предоставляет финансовую поддержку и услуги, а также другую помощь, связанную с этим оружием.

Кроме того, Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Ирана. Новые ограничительные меры касаются министерства обороны ближневосточной страны, иранской компании Defense Industries Organisation и ее руководителя, а также еще нескольких физических и юридических лиц, имеющих отношение к ядерной программе Ирана и созданию баллистических ракет, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Ранее Вашингтон заявил об истечении 30-дневного срока после того, как 19 августа Трамп заявил о планах вернуть штрафные меры ООН против Тегерана. Тем самым вступил в силу механизм восстановления санкций, заложенный в резолюции 2231 Совбеза ООН, которая ратифицировала ядерную сделку с Ираном, согласованную в 2015 году.

В соответствии с этим пунктом в случае невыполнения условий соглашения любой из его участников может затребовать восстановление штрафных мер, и другие стороны не могут наложить вето на это требование. Однако США заявили о своем выходе из соглашения по иранской ядерной программе еще в 2018 году. В этой связи другие участники ядерной сделки - Германия, Франция, Великобритания, Россия, Китай - полагают, что США не имеют правовой возможности требовать возобновления санкций ООН против Ирана.-0-