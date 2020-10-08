Трамп вернулся к работе в Белом доме

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп, ранее заразившийся коронавирусом, снова начал работать в Овальном кабинете Белого дома, где для него провели брифинг по ситуации с ураганом "Дельта" и мерам стимулирования экономики. Об этом сообщил журналистам помощник пресс-секретаря Белого дома Брайан Моргенстерн, сообщает ТАСС.

У Трампа обнаружены антитела к коронавирусу В анализе крови американского лидера были обнаружены антитела к коронавирусу. Основные показатели жизнедеятельности, в том числе уровень насыщения крови кислородом и частота дыхания, остаются стабильными и в пределах нормы.

Сам Трамп на своей странице в Twitter также написал об этом. "Для меня только что провели брифинг по урагану "Дельта", и я поговорил с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и губернатором Луизианы Джоном Белом Эдвардсом", - сообщил он.

Как сообщил 5 октября телеканал CNN, для Трампа в Белом доме было подготовлено изолированное помещение для работы. Телеканал отмечал, что данное помещение расположено таким образом, чтобы Трамп имел возможность работать подальше от Овального кабинета и офисов его ближайших помощников.-0-