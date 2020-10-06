Трамп вернулся в Белый дом после лечения от COVID-19

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп в понедельник вернулся в Белый дом из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он лечился от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Американский лидер вышел из здания центра в маске в сопровождении охраны. Он не стал отвечать на вопросы журналистов, которые, в частности, поинтересовались, сколько сотрудников Белого дома заболели вместе с ним и является ли он сам в настоящий момент переносчиком вируса. "Спасибо всем большое", - сказал Дональд Трамп, а затем отправился в свою резиденцию на вертолете.

Машина приземлилась на Южной лужайке Белого дома, где также собрались журналисты президентского пресс-пула. Дональд Трамп поприветствовал их, но останавливаться, чтобы ответить на вопросы, не стал. Как сообщает пресс-пул, американский лидер лишь сказал, что чувствует себя "действительно хорошо".

После этого Дональд Трамп поднялся по ступеням на южный портик Белого дома и оттуда, сняв медицинскую маску, несколько раз отдал честь, повернувшись к вертолету.

Дональд Трамп сообщил о выявлении у него и у его супруги Меланьи коронавируса в ночь на пятницу. Вечером 2 октября глава государства прибыл в госпиталь в штате Мэриленд. Как пояснила тогда пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, в качестве меры предосторожности было решено, что Дональд Трамп проведет несколько дней в этом медицинском учреждении, продолжая работать там.-0-