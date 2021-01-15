Трамп внес в черный список китайские компании Xiaomi и COMAC

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа внесла в черный список девять китайских компаний, включая авиационную корпорацию COMAC и одного из крупнейших производителей смартфонов Xiaomi, сообщает Deutsche Welle.

Соответствующее решение было опубликовано на сайте Министерства обороны США. Все эти компании подозреваются в связях с китайским военно-промышленным комплексом.

В соответствии с указом Дональда Трампа, американцам запрещается инвестировать в компании из черного списка. А к 11 ноября 2021 года американские инвесторы, уже вложившие свои деньги, должны избавиться от соответствующих активов.

Изначально список был составлен в июне 2020 года. Тогда в него вошли 20 компаний, в том числе Huawei - один из крупнейших мировых производителей в сфере телекоммуникаций. Позднее список несколько раз пополнялся.

Между тем в исследовании аналитического центра Oxford Economics говорится, что торговые войны США с Китаем могли стоить экономике США до 245 тыс. рабочих мест. Негативные последствия противостояния с КНР будут ощущаться до 2025 года. Избранный президент США Джозеф Байден уже заявил, что подвергнет введенные Трампом ограничения проверке, однако не дал обещаний об их отмене.-0-