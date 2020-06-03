Трамп выиграл на праймериз в штате Индиана

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп выиграл во вторник на первичных выборах в штате Индиана. Об этом сообщает телеканал CBS.

Претендент в кандидаты на пост главы американской администрации от Демократической партии Джозеф Байден также одержал победу в этом штате.

Как пишет ТАСС, предвыборный общенациональный съезд Республиканской партии, на котором должны были выдвинуть кандидатуру Трампа в президенты на второй срок, изначально планировалось провести в городе Шарлотт в штате Северная Каролина 24-27 августа. Вместе с тем губернатор штата Рой Купер отметил, что из-за пандемии не может гарантировать проведение мероприятия. Трамп заявил, что теперь республиканцы ищут новый штат для организации съезда.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.-0-