Трамп заявил, что США и Китай близки к заключению торговой сделки

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и Китай близки к заключению торговой сделки. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter.

"Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, мы тоже", - сказано в сообщении.

Как отмечает ТАСС, ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу также заявил, что США и Китай близки к заключению торгового соглашения, однако Дональд Трамп может отказаться от него, если не будут выполнены требования американской стороны. По его словам, соглашение необязательно будет заключено к 15 декабря. А именно с этой даты планируется повысить пошлины на ряд товаров из Китая.-0-