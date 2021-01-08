Трамп заявил, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти Байдену

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти новой администрации демократа Джозефа Байдена, однако пообещал продолжить свою политическую кампанию в будущем. Об этом говорится в видеообращении американского лидера, опубликованном на его странице в Twitter, сообщает ТАСС.

"Конгресс сертифицировал результаты выборов, новая администрация начнет свою работу 20 января. Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти. Сейчас необходимо исцеление и примирение. Мы только что прошли через сложные выборы, и эмоции зашкаливают. Но сейчас нужно умерить свой пыл и восстановить спокойствие. Нам нужно идти дальше и заниматься делами Америки", - сказал Дональд Трамп.

По словам президента США, его штаб испробовал все возможности для того, чтобы оспорить результаты выборов и обеспечить честный подсчет голосов. "Делая это, я боролся за то, чтобы защитить американскую демократию. Я продолжаю твердо полагать, что нам необходимо реформировать наше законодательство о выборах, чтобы обеспечить веру и доверие ко всем будущим выборам", - отметил он.

Дональд Трамп заявил, что понимает разочарование своих сторонников, но обещал продолжить свою политическую кампанию. "Граждане страны, служить вашим президентом было главной честью моей жизни. Мои замечательные сторонники, я знаю, что вы разочарованы, но я также хочу, чтобы вы знали, что наша великолепная кампания только начинается", - добавил он.

Президент США также осудил беспорядки в центре Вашингтона, во время которых его сторонники ворвались в здание Конгресса, и обещал, что все нарушившие закон будут привлечены к ответственности. Он назвал произошедшее "ужасным нападением на Капитолий". "Как и все американцы, я возмущен насилием, беззаконием и хаосом. Я незамедлительно задействовал Национальную гвардию США и федеральные правоохранительные службы, чтобы обеспечить безопасность здания и оттеснить тех, кто в него вторгся. Демонстранты, проникшие в Капитолий, осквернили основы американской демократии. Те, кто нарушил закон, вы заплатите", - подчеркнул он.

В США 3 ноября 2020 года состоялись всеобщие выборы. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства.

Заседание Конгресса США 6 января было приостановлено в связи с тем, что сторонники Дональда Трампа пытались штурмовать здание законодательного органа, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодатели были эвакуированы, но позже вернулись. Заседание было возобновлено.-0-

Умер полицейский, ранее пострадавший в здании Конгресса США