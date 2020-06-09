Трамп заявил, что власти США не планируют упразднять полицию или урезать ее финансирование

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США не планируют распускать полицию, а также урезать средства для ее финансирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, сделанное во время встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме.

"У нас отличные правоохранители, я ими очень горжусь. Не будет лишения финансирования, не будет упразднения нашей полиции. Не будет никакого роспуска. Наша полиция позволяет нам жить в мире, мы хотим быть уверены, что в ее рядах нет плохих действующих лиц, иногда вы наблюдаете ужасные вещи, как мы видели совсем недавно, но 99% из них - отличные люди", - сказал американский лидер.

На той же встрече министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр заметил, что власти США будут работать с правоохранителями по части стандартов применения силы полицейскими. "Мне известно, что руководители полиции проявляют большой интерес к ясности и рекомендациям относительно применения силы в некоторых вопросах, чтобы обеспечить наличие стандартов, обеспечить то, что полицейских обучают, обеспечить, чтобы стандартов придерживались. Мы с нетерпением ждем совместной работы с вами над тем, чтобы сделать это", - сказал он.

Демократы Конгресса США 8 июня представили законопроект, который предусматривает масштабную полицейскую реформу в ответ на массовые протесты в стране. В документе идет речь о запрете на удушающие приемы, создании базы с информацией о незаконных действиях полиции, а также ограничениях на получение ордера, который позволяет полицейским вламываться в дом без предупреждения. Также согласно инициативе повышается ответственность стражей порядка, в том числе за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.-0-