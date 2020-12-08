Трамп заявил, что выборы в США прошли на уровне страны третьего мира

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всеобщие выборы в США прошли на уровне страны третьего мира, они были полностью сфальсифицированы. Такое мнение высказал американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, сообщает ТАСС.

"Выборы были сфальсифицированы. Если вы посмотрите на разные штаты, выборы были полностью сфальсифицированы. Это позор для нашей страны. Это похоже на страну третьего мира, эти бюллетени сыплются отовсюду с использованием устройств, которые неизвестно кому даже принадлежат, и о которых никто ничего не знает", - заявил Дональд Трамп.

"Они (демократы) называют это сбоями. Сбои не были сбоями, их поймали на рассылке тысяч голосов, которые, кстати, все были против меня. В ближайшие пару дней вы увидите много чего важного", - указал президент США.

В конце ноября Дональд Трамп также сравнил США со страной третьего мира в связи с американской технической инфраструктурой, которая используется при голосовании.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно журналистским оценкам, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок республиканец Дональд Трамп не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.-0-