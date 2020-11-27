Трамп заявил о готовности покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если демократ Джозеф Байден будет признан коллегией выборщиков победителем президентских выборов, сообщает Reuters.

Коллегия выборщиков должна собраться 14 декабря. Инаугурация состоится 20 января.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. По оценке Reuters, у Джозефа Байдена есть поддержка 306 выборщиков (это больше, чем требуемые 270) против 232 у Дональда Трампа. Джозеф Байден также опережает Дональда Трампа более чем на 6 млн по общему количеству голосов избирателей.

Дональд Трамп до сих пор отказывался признать итоги выборов и продолжает утверждать, что были фальсификации.-0-