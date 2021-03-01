Трамп заявил о возможном участии в следующих выборах президента США

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент США Дональд Трамп не исключает возможности своего участия в выборах главы государства в 2024 году. Об этом он заявил во время выступления на конференции в Орландо, сообщает Reuters.

Во время выступления Дональд Трамп пообещал помочь республиканцам вернуть утраченное большинство в Палате представителей и Сенате США. Кроме того, он намекнул на возможное участие в президентской гонке в 2024 году, а также пообещал, что "президент-республиканец триумфально вернется в Белый дом".

Дональд Трамп раскритиковал первые недели пребывания у власти Джозефа Байдена. "Они уже потеряли Белый дом, - сказал он. - Но, кто знает, возможно, я решу победить их в третий раз".-0-