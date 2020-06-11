Трамп заявил о захвате Сиэтла внутренними террористами

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон, где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка.

Глава Белого дома также раскритиковал действия местных властей в борьбе с беспорядками. Он заявил, что участники протестов насмехаются над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан.

"Верните себе свой город сейчас же, - призвал Трамп местные власти. - Этих ужасных анархистов нужно остановить немедленно".

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого Джордж Флойд умер в больнице.-0-