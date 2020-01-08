Трамп заявил об ужесточении санкций против иранского режима и предложил новую ядерную сделку

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп выступил сегодня в Белом доме с телеобращением к согражданам и заявил о вводе новых жестких экономических санкций в отношении Тегерана, сообщает ТАСС.

"По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", - сказал американский лидер. Он напомнил все те "враждебные действия" со стороны Ирана, которые активизировались после подписания "глупой ядерной сделки".

При этом, по словам Трампа, граждане США не пострадали в результате ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке в ночь на 8 января, а самим объектам был нанесен лишь минимальный ущерб. "Иран, судя по всему, пошел по пути деэскалации, что очень хорошо для всех, кто имеет к этому отношение, и очень хорошо для всего мира", - подчеркнул американский лидер. В этой связи он призвал Россию и другие страны отказаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а вместо него разработать новое ядерное соглашение с Тегераном. "Пришло время для Великобритании, Германии, Франции, России и Китая признать эту реальность. Теперь они должны покончить с пережитками иранской сделки, или СВПД. Мы должны работать в направлении заключения сделки с Ираном, которая сделает мир более безопасным и более спокойным местом", - отметил президент США. Он подчеркнул, что сам Иран для этого должен отказаться от своих ядерных амбиций.

Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном и надеются на то, что у Тегерана будут гармоничные отношения со всеми остальными странами мира. "Сегодня я попрошу НАТО обеспечить гораздо более глубокую вовлеченность в ближневосточный процесс", - добавил президент США.-0-