Трамп заразился коронавирусом

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Об этом американский лидер сообщил у себя в Twitter, информирует ТАСС.

"Сегодня вечером первая леди США и я сдали тесты на коронавирус, [результат которых оказался] положительным. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!" - написал он.

Врач Трампа Шон Конли сообщил, что президент США и его супруга чувствуют себя хорошо. Он также выразил надежду, что 74-летний глава государства продолжит выполнять свои обязанности в период выздоровления.

"Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит без перебоев выполнять свои обязанности, пока поправляется", - говорится в заявлении Конли, распространенном пресс-службой Белого дома.

Согласно графику Белого дома, Трамп отменил все очные мероприятия на 2 октября.-0-