Трампа могут обвинить в пособничестве в убийствах во время штурма Капитолия

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что действующий президент Дональд Трамп, возможно, является пособником убийств, так как его высказывания спровоцировали, по ее мнению, захват его сторонниками Капитолия 6 января, приведший к гибели пяти человек, сообщает ТАСС.

Во время интервью в эфире кабельного телевидения MSNBC Нэнси Пелоси вновь обвинила Трампа в призывах к насилию во время акций протеста в Вашингтоне 6 января, завершившихся штурмом здания Конгресса.

Она отметила, что если будет доказано сотрудничество кого-либо из членов Конгресса с участниками группы, напавшей на Капитолий, то они - равно как и действующий президент - станут пособниками преступлений, совершенных во время упомянутых беспорядков. "А таким преступлением в некоторых случаях стало убийство. И этот президент является пособником такого преступления, поскольку он подстрекал к мятежу, приведшему к смертям и разрушению", - добавила Нэнси Пелоси.

Как отметила по поводу этого интервью газета Politico, "до сих пор еще никто не указывал на то, что президент будет пособником убийств, совершенных во время попыток протестующих помешать констатации коллегией выборщиков победы избранного президента Джозефа Байдена". Эти комментарии Нэнси Пелоси, указала газета, являются "самой резкой формулировкой демократов о роли Трампа в этих беспорядках".

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп принял решение о помиловании 73 человек. Самого Трампа, а также членов его семьи среди помилованных нет. Ранее СМИ допускали, что Трамп может пойти на такой превентивный шаг, однако позднее появились сообщения, что его отговорили от этого юристы. Юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне выразил мнение, что объявление Трампом о досрочном помиловании самого себя поставит республиканца в опасное положение в свете запущенной демократами в Палате представителей Конгресса США процедуры импичмента. По мнению юрисконсульта, такой шаг со стороны Трампа может считаться косвенным подтверждением его вины.-0-