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19 сентября 2020, 22:23

Трампу отправили посылку с ядом

Фото Independent
Фото Independent

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посылку, содержащую яд рицин и адресованную президенту США Дональду Трампу, на этой неделе перехватили правоохранительные органы страны, передает CNN.

Вся почта, направляемая в Белый дом, всегда предварительно сортируется и проверяется на отдельном объекте. Для подтверждения присутствия рицина в адресованной Трампу посылке было проведено два теста. Расследованием случившегося занимаются ФБР и Секретная служба США.

Рицин - это смертельный яд, получаемый из семян клещевины. При проглатывании он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудочно-кишечного тракта, за которыми следует отказ печени, селезенки и почек, а затем смерть.-0-

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