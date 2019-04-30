"Транснефть" передала в ФСБ материалы по загрязнению частным предприятием нефти в "Дружбе"

30 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло по мошеннической схеме через частное предприятие в Самаре, был умышленный слив нефти, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава "Транснефти" Николай Токарев. Материалы направлены в управление ФСБ по Самарской области, добавил он.

Николай Токарев напомнил, что ранее было обнаружено кратное превышение хлорорганики в российской нефти, которая транспортируется по нефтепроводу "Дружба" в направлении Беларуси, и далее в Польшу, Германию и по южной ветке через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

"Мы провели служебное внутрикорпоративное расследование в расчете найти источник, откуда были поступления этих соединений. Выяснилось, что это частное предприятие в Самарской области, оно является своеобразным коллектором, то есть собирает нефть малых производителей в регионе - в Ульяновской, Оренбургской и Самарской областях, обеспечивает товарное качество этой нефти, паспортизацию этого качества и дальше передачу в систему магистральных нефтепроводов. В данном случае на этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла товарную подготовку", - сказал глава "Транснефти".

Николай Токарев также сообщил, что российская нефть, соответствующая технологическим стандартам, сегодня уже поступила на территорию Беларуси, а ранее попавшие в трубопровод "Дружба" загрязненные объемы будут вывезены с территории республики железной дорогой.

"На территорию Беларуси сегодня уже поступила кондиционная нефть. Новополоцкий завод в Беларуси снабжается веткой через Сургут, то есть ситуация более или менее выправилась", - сказал он.

"Дополнительно железная дорога оказывает содействие в вывозе некондиционной нефти с территории Беларуси, потом мы ее будем компаундировать, то есть подмешивать с нормальной нефтью уже в Новороссийске и дальше ее реализовывать", - сообщил Николай Токарев.-0-