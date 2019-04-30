Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 апреля 2019, Вт
+10°C
Ясно EUR 2.357
USD 2.1057
RUB 3.2645
Главное
Александр Лукашенко и Георгий Церетели Лукашенко: закрывать глаза на конфликты в регионе ОБСЕ ни в коем случае нельзя
Президент
Румас: нужно разобраться с причинами роста в ЕАЭС количества препятствий в торговле
Экономика
Мясникович: в Беларуси есть условия для передачи определенных полномочий на места
Политика
На Мозырский НПЗ чистая нефть поступит не раньше 4 мая - "Белнефтехим"
Экономика
Бюджет прожиточного минимума с 1 мая увеличится до Br224,02
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Гродненские таможенники выявили 70 фактов незаконного перемещения медпрепаратов с наркотиками
18:21 Происшествия
Прямо сейчас "Евроопт" разыгрывает большие деньги и машины! Смотрите в прямом эфире ОНТ!
18:20 Общество
В Кричеве следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины
18:18 Происшествия
Под Слуцком машину с наркоманами пришлось останавливать со стрельбой
17:41 Происшествия
Беларусь и Молдова будут обмениваться опытом развития системы образования
17:18 Общество
Более 36 тыс. га леса посадили в Беларуси этой весной
17:07 Общество
В Гомельской области сотрудники ГАИ за три часа остановили 80 авто без техосмотра
17:04 Регионы
Минчанка выиграла для сына билеты на финал Лиги Европы в Баку
17:00 Общество
"Транснефть" передала в ФСБ материалы по загрязнению частным предприятием нефти в "Дружбе"
16:54 В мире
Беларусь будет содействовать продвижению переговоров о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией - Мясникович
16:53 Экономика
Федерация профсоюзов вручила премии в области труда
16:49 Общество
Путин потребовал от главы "Транснефти" скорректировать систему контроля качества нефти
16:44 В мире
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
16:44 Культура
ФПБ: справедливость в отношении работников - ключевое понятие в деятельности профсоюзов
16:37 Общество
В Гомельской области проведут профсоюзные уроки в школах и презентуют тематический троллейбус
16:37 Регионы
Минлесхоз: запрет на посещение лесов - вынужденная мера, направленная на сохранение жизни и здоровья людей
16:35 Общество
Пункт пропуска "Видзы" станет международным
16:34 Регионы
На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей
16:32 Регионы
Метеорит упал на дом в Коста-Рике
16:30 Калейдоскоп
Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили экспорт в I квартале на 8,9%
16:29 Экономика
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Транснефть" передала в ФСБ материалы по загрязнению частным предприятием нефти в "Дружбе"

В мире 30.04.2019 | 16:54
Николай Токарев. Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС
Николай Токарев. Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС

30 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло по мошеннической схеме через частное предприятие в Самаре, был умышленный слив нефти, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава "Транснефти" Николай Токарев. Материалы направлены в управление ФСБ по Самарской области, добавил он.

Николай Токарев напомнил, что ранее было обнаружено кратное превышение хлорорганики в российской нефти, которая транспортируется по нефтепроводу "Дружба" в направлении Беларуси, и далее в Польшу, Германию и по южной ветке через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

"Мы провели служебное внутрикорпоративное расследование в расчете найти источник, откуда были поступления этих соединений. Выяснилось, что это частное предприятие в Самарской области, оно является своеобразным коллектором, то есть собирает нефть малых производителей в регионе - в Ульяновской, Оренбургской и Самарской областях, обеспечивает товарное качество этой нефти, паспортизацию этого качества и дальше передачу в систему магистральных нефтепроводов. В данном случае на этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла товарную подготовку", - сказал глава "Транснефти".

Николай Токарев также сообщил, что российская нефть, соответствующая технологическим стандартам, сегодня уже поступила на территорию Беларуси, а ранее попавшие в трубопровод "Дружба" загрязненные объемы будут вывезены с территории республики железной дорогой.

"На территорию Беларуси сегодня уже поступила кондиционная нефть. Новополоцкий завод в Беларуси снабжается веткой через Сургут, то есть ситуация более или менее выправилась", - сказал он.

"Дополнительно железная дорога оказывает содействие в вывозе некондиционной нефти с территории Беларуси, потом мы ее будем компаундировать, то есть подмешивать с нормальной нефтью уже в Новороссийске и дальше ее реализовывать", - сообщил Николай Токарев.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
нефть, переговоры
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.357 BYN 2.352 BYN 2.36 BYN
USD
2.1057 BYN 2.1 BYN 2.106 BYN
RUB
3.2645 BYN 3.255 BYN 3.265 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Торт банкуху из Свислочского района могут внести в список культурного наследия
Все видео

Фотоновости

Выставочный проект "Беларусь спортивная" открылся в Национальной библиотеке
Все фото

Инфографика

XXIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" XXIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет в Минске с 2 по 4 мая.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Андерс Кнапе Беларусь рассчитывает на развитие контактов с Советом Европы в сфере местного самоуправления - Лукашенко
От фристайлистов до миротворцев - госнаград удостоены представители различных сфер деятельности
Трудолюбие и верность традициям являются залогом дальнейшего развития Беларуси - Лукашенко
Политика
Михаил Мясникович Мясникович: в Беларуси есть условия для передачи определенных полномочий на места
Румас и Медведев провели встречу в Ереване
Торгово-экономические отношения Беларуси и Швеции стремительно развиваются - посол
Экономика
Фото из архива Медведев: вопросы импорта молока из Беларуси будут решаться по каждому предприятию отдельно
Беларусь будет содействовать продвижению переговоров о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией - Мясникович
Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили экспорт в I квартале на 8,9%
Происшествия
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома Водитель легковушки погиб в столкновении с фурой под Минском
Гродненские таможенники выявили 70 фактов незаконного перемещения медпрепаратов с наркотиками
В Кричеве следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины
Общество
Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил 3 750 000 рублей!
Прямо сейчас "Евроопт" разыгрывает большие деньги и машины! Смотрите в прямом эфире ОНТ!
Беларусь и Молдова будут обмениваться опытом развития системы образования
Регионы
Фото из архива Хозяйства Брестской области завершают посадку картофеля
В Гомельской области сотрудники ГАИ за три часа остановили 80 авто без техосмотра
В Гомельской области проведут профсоюзные уроки в школах и презентуют тематический троллейбус
Спорт
Во время матча. Фото IIHF Хоккеисты сборной Беларуси с победы над Литвой стартовали на ЧМ в дивизионе I
Юные шахматисты из Бобруйска выиграли республиканские соревнования "Белая ладья"
Олимпийские чемпионы из Беларуси станут участниками эстафеты "Пламя мира" в Риме
Технологии
Интернет-ресурс по созданию плана родов появился в Беларуси
velcom | A1 запускает связь в тоннелях метро для своих абонентов
В Китае презентовали робота, который повторяет движения оператора
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
Евгений Владимиров: моя мечта - открыть в Минске Дом джаза
Торт банкуху из Свислочского района могут внести в список культурного наследия
Калейдоскоп
Фото Синьхуа Вокруг планеты. Самые зрелищные фестивали апреля
Метеорит упал на дом в Коста-Рике
Астрономы нашли доказательство поглощения Млечным Путем малых звездных систем
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Пресс-центр
Пресс-конференция Константин Шульган,
Юлия Шапкина,
Сергей Новиков 2 мая, 14:00 Цифровая трансформация в Беларуси: развитие технологий связи и информатизации Пресс-конференция Александр Шумилин,
Сергей Шлычков 29 апреля О развитии международного сотрудничества Республики Беларусь в научно-технической и инновационной сферах Онлайн-конференция Вадим Иосуб 29 апреля Валютный прогноз и экономические перспективы Беларуси в современных геополитических реалиях Пресс-конференция Александр Рожко,
Владимир Караник,
Валерий Синайко,
Павел Демешко 25 апреля Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь Пресс-конференция Валентина Дынич,
Игорь Комаровский,
Андрей Шелег 23 апреля Потребительские предпочтения белорусской молодежи. Итоги социологического исследования
Газета 7 дней
В сянци как в жизни
Брак по «Дружбе»
Аист и другие неприятности
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия