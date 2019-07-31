"Транснефть" выплатила "Укртранснафте" 2,3 млн евро компенсации за некачественную нефть

31 июля, Киев /БЕЛТА - ТАСС/. Российская компания "Транснефть" выплатила украинскому оператору магистральных нефтепроводов компании "Укртранснафта" частичную компенсацию за поставки некачественной нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба", сообщила пресс-служба украинской компании.

"Укртранснафта получила от "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба", - сказано в сообщении. Выплата компенсации позволила покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита нефти в апреле текущего года, сообщила "Укртранснафта".

Размер компенсации был определен дополнительным соглашением к действующему договору по транзиту нефти, добавили в украинской компании.

Из-за попадания некачественной нефти в нефтепровод "Дружба" транзит нефти по украинскому участку приостанавливался с 25 апреля по 11 мая этого года. Кроме того, транзит приостанавливался с 17 мая по 21 мая в связи с необходимостью дать европейским контрагентам дополнительное время на подготовительные мероприятия, сказано в сообщении.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.-0-