"Транснефть" заявила об умышленном загрязнении нефти в "Дружбе"

26 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"По факту загрязнения нефти силовые ведомства в России возбудили уголовное дело. Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием. В Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему. Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", - рассказал Игорь Демин.-0-