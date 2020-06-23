"Транснефть" завершила работы по ликвидации последствий ЧС под Норильском

Сотрудники специальной службы компании "Транснефть-Сибирь" очищают реку Амбарную от последствий разлива топлива на ТЭЦ-3. Фото ТАСС

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Транснефть" завершила работы по ликвидации последствий ЧС с разливом нефтепродуктов под Норильском, общий объем собранных нефтепродуктов составил почти 9,3 тыс. куб.м, сообщает ТАСС.

"Работы по сбору нефтепродукта с водной поверхности на определенном ПАО "Транснефть" участке завершены. Всего собрано 9 288 куб.м нефтепродуктов. Выполнена перекачка во временные емкости (МЭР-250, МЭР-150, МЭР-50) ПАО "Норникель" 9 288 куб.м", - говорится в сообщении компании "Транснефть".

В настоящее время проводятся работы по сбору и вывозу оборудования.

Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин говорил, что по итогам работ под Норильском глава МЧС России Евгений Зиничев вручил представителям компании благодарность и отметил, что компания собрала наибольший объем жидкости с поверхности реки с концентрацией дизеля 97% и выше.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. куб.м нефтепродуктов. Они попали на 180 тыс. кв.м грунта, а также в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.-0-