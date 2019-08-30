Транспортные забастовки в Испании нарушат планы около 40 тыс. пассажиров

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отмена сотен железнодорожных и авиарейсов в Испании, связанная с проведением транспортных забастовок, по предварительным подсчетам затронет интересы около 40 тыс. пассажиров. Об этом сообщает испанская газета El Pais .

По информации газеты, стачки нарушат планы около 30 тыс. пассажиров самолетов и 10 тыс. человек, намеревавшихся отправиться в путешествие на поезде.

Наземный персонал испанской авиакомпании Iberia в Мадриде и Барселоне решил устроить забастовки 30 и 31 августа. В результате авиакомпания отменила 102 рейса: шесть из них - из Барселоны, остальные - из Мадрида. Работники требуют улучшения условий труда.

Авиакомпания Vueling в связи с забастовкой в аэропорту Барселоны Эль-Прат отменила 92 рейса: 54 из них - 30 августа и еще 38 - 31-го. Отмены затронут около 14 тыс. клиентов Vueling.

Уточняется, что авиакомпания Ryanair отменила всего 14 рейсов из 1900, запланированных в Испанию и обратно, в течение первых двух дней забастовки: шесть рейсов 1 сентября и восемь рейсов 2 сентября.

Государственная железнодорожная компания Испании Renfe также анонсировала забастовку, которая пройдет 30 августа и 1 сентября. В связи со стачкой будут отменены около 360 рейсов. Забастовка отразится на движении высокоскоростных поездов, поездов дальнего и регионального следования. Сотрудники Renfe требуют увеличения штата служащих и сокращения продолжительности рабочего дня, сообщает ТАСС.-0-