Транзит газа в Казахстан прекратили из-за взрыва на трубопроводе "Союз"

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транзит газа в Казахстан прекращен после взрыва на участке трубопровода "Союз" в Оренбургской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Минэнерго РФ.

"В 8:49 персоналом отключен участок газопровода от нулевого до 123-го км магистрального газопровода "Союз". Прекращен транзит газа через ГИС "Алексеевка" на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург - Новопсков. Причиной стало повреждение газопровода на 108-м км с возгоранием газа. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области, на место выехали спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды, газовики, экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии. В ближайшее время состоится заседание межведомственного штаба, работу координирует губернатор Денис Паслер.

В МЧС сообщили, что после взрыва на магистральном газопроводе начался пожар. Источник в экстренных службах уточнил, что на газопроводе происходит факельное горение. На месте пожара работают 54 человека и 16 единиц техники. Ситуация находится под контролем. Утечка после взрыва устранена.-0-