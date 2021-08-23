Транзитная отрасль Латвии обеспокоена санкциями против Беларуси 

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транзитная отрасль Латвии озабочена введенными против Беларуси санкциями, которые еще сильнее уменьшают грузопоток через порты балтийской республики. Об этом заявил исполнительный директор "Балтийской ассоциации - транзит и логистика" Иварс Ландманис, сообщает ТАСС со ссылкой на латвийское информационное агентство LETA.





По словам директора, латвийским компаниям разрешается работать с белорусскими только в рамках существующих договоров, но нельзя заключать новые. "Например, нефтепродукты - у нескольких латвийских терминалов другой альтернативы нет. Мы знаем, что Россия уже несколько лет назад сократила потоки в Латвию, а теперь и белорусские нефтепродукты попали под санкции, и все", - сказал он.





Иварс Ландманис подчеркнул, что в прошлом портовая транзитная отрасль Латвии возлагала большие надежды на белорусские грузы. "Раньше мы ездили, пытались укрепить отношения, но сейчас все это поставлено на паузу. Нет поддержки и в том, как мы могли бы изменить это направление", - отметил он, добавив, что пропускная способность терминалов высока, а такого количества грузов энергоресурсов, как было раньше, больше нет.





Исполнительный директор ассоциации также указал, что у предпринимателей нет финансирования для изменения своего вида деятельности, и отрасль пытается кооперироваться и думать об общих стратегиях развития. По его словам, с Министерством сообщения (транспорта) Латвии достигнута договоренность, что предприятия представят собственные концепции дальнейшего развития, и эти планы позже будут совместно обсуждаться.





23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транзитная отрасль Латвии озабочена введенными против Беларуси санкциями, которые еще сильнее уменьшают грузопоток через порты балтийской республики. Об этом заявил исполнительный директор "Балтийской ассоциации - транзит и логистика" Иварс Ландманис, сообщает ТАСС со ссылкой на латвийское информационное агентство LETA.





По словам директора, латвийским компаниям разрешается работать с белорусскими только в рамках существующих договоров, но нельзя заключать новые. "Например, нефтепродукты - у нескольких латвийских терминалов другой альтернативы нет. Мы знаем, что Россия уже несколько лет назад сократила потоки в Латвию, а теперь и белорусские нефтепродукты попали под санкции, и все", - сказал он.





Иварс Ландманис подчеркнул, что в прошлом портовая транзитная отрасль Латвии возлагала большие надежды на белорусские грузы. "Раньше мы ездили, пытались укрепить отношения, но сейчас все это поставлено на паузу. Нет поддержки и в том, как мы могли бы изменить это направление", - отметил он, добавив, что пропускная способность терминалов высока, а такого количества грузов энергоресурсов, как было раньше, больше нет.





Исполнительный директор ассоциации также указал, что у предпринимателей нет финансирования для изменения своего вида деятельности, и отрасль пытается кооперироваться и думать об общих стратегиях развития. По его словам, с Министерством сообщения (транспорта) Латвии достигнута договоренность, что предприятия представят собственные концепции дальнейшего развития, и эти планы позже будут совместно обсуждаться.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

В латвийских портах за первые семь месяцев этого года обработано 23,327 млн т грузов, что на 10,6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.-0--0-