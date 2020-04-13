Трапм заявил Путину, что сокращение добычи нефти стабилизирует энергорынки

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным приветствовал решение о сокращении добычи нефти, которое стабилизирует мировые финансовые и энергетические рынки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за работу с Саудовской Аравией и другими производителями нефти, что успокоило мировые энергорынки, - отметили в пресс-службе. - Также он приветствовал решение России вернуться к уровням добычи в соответствии со стабильностью на мировых финансовых и энергетических рынках". Как сообщили в Кремле, стороны помимо сделки ОПЕК обсудили вопросы обеспечения стратегической безопасности.

Американский лидер также провел беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, во время которой поблагодарил саудовскую сторону за сотрудничество с Россией и другими странами - производителями нефти для нормализации ситуации на мировых энергорынках.

Ранее Владимир Путин, Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд во время телефонного разговора одобрили достижение соглашения о сокращении добычи нефти.

Страны ОПЕК на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей в сутки.

Нефтяные котировки растут на фоне завершения переговоров стран ОПЕК по уменьшению добычи нефти на период мая-июня. Как сообщает ТАСС, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 03:44 по московскому времени растет на 4,4% - до $32,85 за баррель. Стоимость фьючерса нефти WTI растет на 6,8% и находится на отметке $24,31 за баррель.-0-