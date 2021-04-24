Трех человек задержали после убийства сотрудницы полиции под Парижем

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы задержали трех человек после того, как злоумышленник напал на сотрудницу полиции в Рамбуйе под Парижем. Об этом, сообщает портал ИЗВЕСТИЯ.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил усилить меры безопасности перед всеми полицейскими участками и жандармерией в стране. Нападение на сотрудницу полиции было совершено ранее в этот же день. Мужчина атаковал женщину в помещении комиссариата полиции и нанес ей ножевые ранения, в результате которых она спустя некоторое время умерла. При попытке задержания нападавший был ранен сотрудниками правоохранительных органов и позднее скончался.

Во время атаки злоумышленник выкрикивал исламские лозунги, а последняя страница, просмотренная им на смартфоне, — это видео на YouTube, посвященное джихаду.

Нападавший был гражданином Туниса. Он прибыл во Францию ​​в 2009 году. Также уточняется, что погибшей сотруднице полиции было 49 лет. К расследованию нападения уже приступила национальная антитеррористическая прокуратура страны. До этого расследованием занималась прокуратура Ивелин.-0-