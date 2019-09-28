Трех членов экипажа пропавшего в Атлантическом океане судна спасли

Фото Bourbon Offshore
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три члена экипажа пропавшего во время шторма в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode спасены. Об этом сообщает в
В Атлантическом океане пропало судно
Как отметил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кырылыч, на борту корабля есть граждане Украины.
"По информации судовладельца, троих членов экипажа спасли", - написал он в
Спасательная операция продолжается.
Ранее 28 сентября стало известно, что судно Bourbon Rhode, пропало во время шторма в Атлантическом океане 26 сентября. Это случилось на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции).-0-