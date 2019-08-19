Трех жителей США задержали по подозрению в намерении открыть стрельбу в общественных местах

19 августа, Минск /БЕЛТА/. Трое мужчин, которые намеревались устроить расстрелы людей в общественных местах, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в трех штатах США. Об этом сообщает телеканал CNN .

Американская полиция проводила аресты в течение нескольких недель. 22-летний Брэндон Вэгшол из штата Коннектикут отмечал в социальной сети свое намерение открыть огонь в общественном месте. Правоохранители обнаружили в доме у парня огнестрельное оружие и специальное снаряжение.

Бывшая подруга 25-летнего Тристана Скотта Викса из Флориды сообщила полиции о намерениях своего экс-возлюбленного расстрелять не менее ста человек. У подозреваемого изъяли охотничье ружье.

Под арест попал и 20-летний Джеймс Патрик Рирдон, хранивший дома несколько единиц огнестрельного оружия. По предположениям властей, молодой человек - сторонник ультраправых взглядов. От него исходили угрозы расстрелять людей в центре еврейской общины в городе Янгстаун.

В США в последние недели уделяют особое внимание сообщениям об угрозе стрельбы в общественных местах. Одна из причин ужесточенного контроля - несколько трагедий со стрельбой в начале этого месяца. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Нападавшего арестовала полиция. Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены.-0-