Трехдневный траур объявили в Австрии из-за стрельбы в Вене

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Австрии решило объявить с 3 по 5 ноября государственный траур в связи с жертвами и пострадавшими в результате стрельбы в Вене. Об этом сообщает австрийский портал vienna.at со ссылкой на решение Кабинета министров республики.

3 ноября в 12.00 по местному времени (14.00 по минскому времени) будет объявлена общенациональная минута молчания. Государственные флаги Австрийской Республики на федеральных учреждениях будут приспущены. Согласно решению Кабмина, в учебных заведениях Австрии занятия 3 ноября должны начаться с минуты молчания.

"События 2 ноября 2020 года потрясли всю нашу страну, - заявили в правительстве. - Австрийская Республика была, есть и всегда будет нацией диалога и уважения друг к другу. Мы будем решительно защищать наши свободу, демократию и ценности всеми необходимыми средствами. Кроме того, мы будем вместе с нашими международными партнерами бороться против терроризма и экстремизма".

Последний раз в Австрии объявляли государственный траур после смерти федерального президента Томаса Клестиля в 2004 году. Он умер незадолго до передачи власти своему уже избранному преемнику Хайнцу Фишеру.

Вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека - двое мужчин и две женщины - погибли, не менее 17 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков ликвидирован, он был сторонником группировки "Исламское государство". Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько вооруженных человек. Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску второго преступника и возможных сообщников. В стране усилены меры безопасности, закрыты все синагоги.-0-

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