Трехэтажный жилой дом обрушился в Испании

Причины ЧП пока не известны. Не исключено, что к нему привели проливные дожди. Во время обрушения в здании почти не было людей.





По данным газеты Vanguardia, которая ссылается на мэра муниципалитета, также пострадали около 20 расположенных рядом строений.





На месте происшествия работает пожарная служба и спасатели.-0-