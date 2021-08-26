Трехэтажный жилой дом обрушился в Испании

Фото РИА Новости
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Жилое трехэтажное здание обрушилось в испанском муниципалитете Пеньискола (провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия), сообщает РИА Новости.
Издание elperiodico.com сообщает о трех находящихся под завалами, одного удалось обнаружить, но пока не удается вытащить.
Причины ЧП пока не известны. Не исключено, что к нему привели проливные дожди. Во время обрушения в здании почти не было людей.
По данным газеты Vanguardia, которая ссылается на мэра муниципалитета, также пострадали около 20 расположенных рядом строений.
На месте происшествия работает пожарная служба и спасатели.-0-