Трехмесячная норма осадков выпала в Анапе за ночь

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехмесячная норма осадков выпала в городе-курорте Анапа в ночь на пятницу. В городе введен режим повышенной готовности, сообщает ТАСС.

"В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков. Решением мэра в Анапе введен режим повышенной готовности, все силы городских и экстренных служб брошены на борьбу с последствиями ночной стихии. За неполные сутки на Анапу обрушилось 109 мм осадков", - говорится в сообщении пресс-службы администрации курорта в Instagram.

Уточняется, что многие участки города, в том числе в жилом секторе, оказались подтопленными. Больше всего пострадали улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект, а также низинные участки Виноградного и Уташа.

В ликвидации последствий задействованы подразделения Кубань-Спас, муниципальной службы спасения, пожарно-спасательного гарнизона, аварийные бригады Водоканала. Также в Анапу прибыли дополнительные группировки личного состава и спецтехники их краевого ГУ МЧС.-0-