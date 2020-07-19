Треть японцев выступает за отмену Олимпиады в Токио из-за пандемии

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социологический опрос, проведенный в Японии, показал, что примерно 33,7% жителей страны считают необходимым отменить перенесенные на 2021 год летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за ситуации с пандемией коронавируса. Опубликованные данные исследования, проведенного агентством Kyodo, приводит ТАСС.

Опрос проводился с 17 по 19 июля по мобильным и стационарным телефонам методом случайной выборки. Число респондентов не указывается.

За повторную отсрочку проведения соревнований высказались 36,4% опрошенных. В то же время 23,9% жителей страны считают, что Олимпиада должна состояться летом следующего года.

Олимпиада в Токио изначально планировалась на 24 июля - 9 августа 2020 года, затем сроки были смещены - с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом предполагается, что название Игр "Токио-2020" будет сохранено. Но оргкомитет Игр в Токио предложил упрощенный формат проведения соревнований для того, чтобы сделать мероприятия более безопасными. Вместе с тем глава оргкомитета Ёсиро Мори ранее высказывал мнение, что если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса, то Игры придется отменить. Председатель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита отмечал, что какие-либо критерии для проведения Олимпиады пока не определены.-0-