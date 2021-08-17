Треть переболевших ковидом восстанавливают здоровье дольше 3 месяцев - Роспотребнадзор

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около трети переболевших COVID-19 не могут вернуться к прежнему образу жизни даже спустя три месяца после болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на Instagram-аккаунт Роспотребнадзора."Около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела, постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.По словам руководителя отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омаровой, после легкой формы коронавируса пациенты выздоравливают примерно через две недели, при среднетяжелой и тяжелой - через три-шесть недель. В среднем постковидный синдром проходит в течение полугода, но у некоторых он сохраняется дольше.Отмечается, что у детей восстановление организма после болезни происходит быстрее, чем у взрослых.-0-