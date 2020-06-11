Треть жителей Германии ощутили падение доходов из-за пандемии COVID-19

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти третья часть жителей Германии ощутила падение доходов из-за пандемии коронавируса. Это следует из результатов опроса, проведенного международной консалтинговой компанией PwC, сообщает Deutsche Welle.

Если сравнивать с ситуацией в других европейских странах, жители Германии оказались не в самой худшей ситуации. Так, в Испании о падении доходов сообщил 61% опрошенных, а в Италии - 57%.

Согласно опросу, 25% жителей Германии собираются урезать свои расходы в следующие месяцы. Для сравнения: в Испании тратить меньше денег собираются 56% опрошенных, в Италии - 42%.

Ранее Организация экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) назвала пандемию коронавируса самым тяжелым кризисом в сфере здравоохранения и экономики со времен Второй мировой войны. Согласно прогнозам организации, в текущем году пандемия приведет к обвалу мировой экономики в объеме 7,6%. Для Германии ОЭСР прогнозирует падение экономики от 6,6 до 8,8%. Это хуже прогнозов правительства ФРГ, которое ожидает сокращения ВВП на 6,3%.-0-