Третий этап исследований российской вакцины от коронавируса может начаться в течение 7-10 дней

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий, или пострегистрационный, этап исследований вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, может начаться в течение 7-10 дней, сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

"В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав в течение недели утвердит нам протокол. Так что, думаю, в течение семи, максимум десяти дней это все начнется", - сказал Александр Гинцбург.

Ранее в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что после регистрации препарата в клинических испытаниях примут участие 2 тыс. человек. Александр Гинцбург в свою очередь рассказал, что к третьему этапу планируется привлечь несколько десятков тысяч человек. Исследования будут проходить в Московском регионе, где есть вся необходимая инфраструктура, чтобы провести не только вакцинацию, но и учет.-0-