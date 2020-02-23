Третий пассажир Diamond Princess скончался от коронавируса

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий случай смерти от коронавируса среди пассажиров, которые были на борту круизного лайнера Diamond Princess, зафиксирован в Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Жертвой вируса стал 80-летний японец, который был ранее эвакуирован с судна и госпитализирован. Два предыдущих случая смерти среди пассажиров лайнера также были зафиксированы среди японцев старше 80 лет.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Мужчина сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

С 19 по 21 февраля проводилась эвакуация незараженных пассажиров - всего судно покинули около 1 тыс. человек. С помощью чартерных рейсов из Японии своих жителей с лайнера забрали США, Республика Корея, Австралия, Израиль, Канада и Гонконг. Накануне МЧС России доставил в Казань восемь россиян.

Судно стало вторым по величине очагом распространения коронавируса за пределами Китая. Всего на нем заразились 634 человека. На борту остаются более 1 тыс. человек - в основном члены экипажа.-0-