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03 марта 2021, 14:59

Третья волна COVID-19 достигла Стокгольма

Вокзал в Стокгольме. Фото Reuters
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3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Швеции заявили, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, увеличивается количество новых случаев заражения, сообщает Aftenposten.

"У нас третья волна распространения инфекции", - отметил на пресс-конференции исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения муниципалитета Юхан Братт.

Как сообщает ТАСС, за последние три недели количество выявленных случаев заболевания в регионе увеличилось почти вдвое. С 22 по 28 февраля в Стокгольме обнаружили 6336 новых случаев COVID-19, а тремя неделями ранее - лишь 3225.

По данным Университета Джона Хопкинса, на 3 марта в Швеции подтверждено 72 234 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 623 человека.-0-

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