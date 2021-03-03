Третья волна COVID-19 достигла Стокгольма

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Швеции заявили, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, увеличивается количество новых случаев заражения, сообщает Aftenposten.

"У нас третья волна распространения инфекции", - отметил на пресс-конференции исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения муниципалитета Юхан Братт.

Как сообщает ТАСС, за последние три недели количество выявленных случаев заболевания в регионе увеличилось почти вдвое. С 22 по 28 февраля в Стокгольме обнаружили 6336 новых случаев COVID-19, а тремя неделями ранее - лишь 3225.

По данным Университета Джона Хопкинса, на 3 марта в Швеции подтверждено 72 234 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 623 человека.-0-